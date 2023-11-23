«Мышцы дали о себе знать». Евгений Рылов — о результатах на ЧР в 25-метровом бассейне

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов прокомментировал свои результаты, показанные на чемпионате России по плаванию на короткой воде в Санкт-Петербурге.

Сегодня, 23 ноября, Рылов стал четвёртым на дистанции 50 метров на спине и пятым в заплыве на 50 метров вольным стилем. Ранее Евгений стал четвёртым в заплыве 100 метров на спине.

«Это для меня простартовочный этап. Это было прописано в тренировочном плане. Перед стартом турнира после тренировки у меня брали интервью, я там забыл сказать, что плыву не только всю спину. Как-то даже не придал этому значение. Всего у меня 4-5 дистанций, но из-за того, что плыву утром и вечером, получается, больше. Надо будет посчитать, сколько я проплыл (улыбается). Конечно, некоторые дистанции в итоге отменились, потому что нагрузка высокая.

Тяжело ли плыть так много? Сложно сказать. Пока плавающее состояние. Бывает, что приходишь на разминку и тяжко себя чувствуешь, проплывешь одну дистанцию, приходишь в нормальное состояние, проплывешь еще одну, чувствуешь себя хуже. Бывает, просыпаешься, высыпаешься, и всё хорошо. А сегодня тяжеловато было вставать с кровати. Мышцы дали о себе знать. Они чувствуют, что им больно. Вот так всё варьируется.

Результаты, на самом деле, не плохие для такой работы, особенно на сотне получилось хорошо реализоваться. Если сравнивать такие же соревнования с такой же работой, я плыву быстрее на 0,3-0,4 на сотне. На полтиннике сегодня не всё получилось, но у меня до этого были 50 м кролем. Немного меня зажало на втором четвертаке. Первый, по ощущениям, я хорошо прошёл, а на втором я что-то не вышел из поворота и зажался. Зато в техническом плане всё прекрасно. Бывает, что в техническом плане начинал разрушаться по ходу соревнований, когда были большие объемы», — сказал Рылов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.