Бронзовый призёр Олимпиады-2012 в эстафете, 34-летний российский пловец Сергей Фесиков поделился эмоциями после заключительного старта в карьере.

«Да, это действительно была последняя эстафета в карьере. Закончилась она медалью. Я очень рад и за команду, и за то, что помог ей. Это хорошее завершение моей карьеры, профессиональной деятельности, связанной со спортом.

Дальше — больше, дальше — амбиции, новые цели и задачи. Поэтому вперёд, в новую жизнь!

Очень волновались перед стартом. Всё равно внутри ощущалось какое-то давление. Вроде как бы и пора, а вроде ты и осознаёшь, что это в последний раз. Присутствует приятное волнение. Спасибо команде за то, что дали мне испытать это.

Поживём, увидим, буду ли я скучать по соревновательной деятельности. Сейчас мне нужно отойти от этого. Это была долгая карьера. С детства было много-много соревнований, эмоций. Теперь придётся их чуть-чуть поднакопить, восстановить нервные клетки и посвятить себя детям, супруге и семье», — сказал Фесиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.