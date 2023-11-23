Сергей Фесиков: уверен, что нас ждёт прирост интереса к плаванию. Мы ждём новых звёздочек

Бронзовый призёр Олимпиады-2012 в эстафете российский пловец Сергей Фесиков считает, что в ближайшем будущем плавание ждёт рост популярности.

«Сейчас плавание начинает агитироваться. Я уверен, что будет прирост интереса. В нынешней ситуации важно, чтобы дети и вообще страна видели, что плавание является основополагающим видом спорта. Уметь плавать — жизненно важный навык. Думаю, что благодаря нынешним звёздам и тем, что были раньше, будет супер, если нам удастся популяризировать плавание. Родители поведут детей в секцию плавания. Это здорово, красиво и мощно. Это большой задел на будущее. Чем больше людей будет плавать, тем здоровее будет нация. Приводите всех в плавание! Мы ждём новых звездочек», — сказал Фесиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.