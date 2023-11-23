Евгений Рылов ответил, на каких критериях согласился бы выступать на международных стартах

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов ответил на вопрос о том, на каких критериях согласился бы выступать на международных соревнованиях.

Рылов принимал участие в митинге-концерте, посвящённом годовщине присоединения Крыма, за что был временно дисквалифицирован Международной федерацией плавания. В критерии допуска нейтральных атлетов на международные соревнования и Олимпийские игры входит отсутствие активной поддержки СВО.

«У каждого свое мнение на этот счет. Я бы не хотел комментировать. Это сложный вопрос, даже политический уже. Тут нельзя однозначно ответить, как было бы лучше. Конечно, лучше всего было бы, если бы нам вернули всё. Но когда это будет — пока невозможно ответить», — сказал Рылов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.