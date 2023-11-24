Петр Дец — о Никольченко: должность, титулы и медали не могут сделать вас неприкосновенным

Бывший генеральный секретарь Федерации гимнастики Польши Петр Дец высказался о ситуации с гимнасткой Владой Никольченко, которая за негативные высказывания о Польше была исключена из сборной Украины.

«В этом деле речь идет о том, чтобы сказать «нет» неприемлемому поведению, особенно демонстрируемому громкими именами. Ваша должность, титулы или медали не могут сделать вас неприкосновенным.

В этом деле также говорится, что власть делает правильные вещи здесь и сейчас, если этого требует ситуация. И то, как отреагировали Федерация гимнастики Украины и Министерство молодежи и спорта Украины, заслуживает самой высокой оценки. Это следует сказать громко и четко.

В этом деле речь не идет о том, чтобы кого-то задеть – поэтому я удалил свой оригинальный пост. Украинская власть немедленно и правильно занялась ситуацией, и она доведет ее до конца. Положительное общее впечатление», – написал Дец в соцсетях.