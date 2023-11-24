Названо имя первого факелоносца ОИ-2024

Олимпийский чемпион по академической гребле грек Стефанос Нтоускос станет первым участником эстафеты олимпийского огня для Игра 2024 года в Париже, сообщает Reuters.

Огонь будет зажжён в греческой Олимпии, на родине древних Олимпийских игр, 16 апреля 2024 года на традиционной церемонии. Актриса, которая сыграет роль верховной жрицы, сделает это с помощью параболического зеркала и солнца. Она передаст пламя Нтоускосу, который выиграл золото в соревнованиях одиночек в Токио в 2021 году, на краю древнего олимпийского стадиона.

В течение 11 дней эстафета пройдёт по территории материковой Греции и семи её островам. В ней примут участие 600 факелоносцев. 26 апреля в Афинах огонь будет передан организаторам Игр в Париже. Перед этим последним факелоносцем станет серебряный призер Олимпийских игр в водном поло Иоаннис Фунтулис.

Затем пламя отправится в плавание на трехмачтовом корабле «Белен» в Марсель, который примет соревнования по парусному спорту на ОИ-2024. Там стартует французская часть эстафеты олимпийского огня.

ОИ в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.