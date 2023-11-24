Франция задействует 15 тыс. военных для охраны ОИ-2024

Французский генерал Кристоф Абад заявил, что военное ведомство предоставит 15 тыс. солдат для обеспечения безопасности Олимпийских игр в Париже в следующем году, сообщает Associated Press. 7 тыс. из них уже задействованы в антитеррористическом патрулировании транспортных узлов и других оживлённых или чувствительных объектов, включая места отправления культа.

Основная часть сил — около 10 тыс. военнослужащих — будет находиться в районе Парижа, где сосредоточено большинство олимпийских мероприятий. Военные также будут задействованы в других местах проведения Игр, в том числе на расстоянии 15 тыс. км от Парижа на Таити, где военные корабли будут охранять место проведения олимпийских соревнований по сёрфингу.

По словам Абада, в парке на юго-востоке Парижа будет создан временный военный лагерь для 5 тыс. военнослужащих, что позволит разместить войска вблизи олимпийских объектов города.

Программа обеспечения безопасности Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже является беспрецедентной по масштабу для Франции. В ней также задействованы десятки тысяч полицейских и сотрудников частных охранных предприятий.

Новое законодательство Франции также дало временное разрешение на использование в следующем году видеокамер в сочетании с программным обеспечением искусственного интеллекта для выявления проблем безопасности. Критики этого закона опасаются, что безопасность для обеспечения ОИ навсегда нарушит конфиденциальность и гражданские свободы.

В небе французские военные планируют использовать при необходимости беспилотники-разведчики Reaper, самолеты системы АВАКС для наблюдения за воздушным пространством, истребители, самолёты-заправщики и вертолёты, которые могут брать снайперов и оборудование для вывода из строя дронов.

Военным также может быть предложено предоставить дополнительные войска, если организаторам Игр не удастся набрать больше сотрудников частных охранных предприятий.

Подготовка военных к ОИ включает в себя учения, призванные натренировать их готовность к возможным кризисным ситуациям во время Игр. По словам Абада, в этом месяце он и другие официальные лица проверяли свои возможности по борьбе с террористическими угрозами, авиакатастрофами, атаками с использованием дронов, разливами химикатов и сильной жарой.

ОИ-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа.