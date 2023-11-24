Чемпионат мира по художественной гимнастике 2025 года пройдёт в Бразилии

Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение поручить проведение чемпионата мира 2025 года Бразильской конфедерации гимнастики, сообщается на официальном сайте организации.

Соревнование пройдёт в Рио-де-Жанейро с 20 по 24 августа 2025 года.

Напомним, в июле FIG объявила о допуске спортсменов из России и Беларуси до международных соревнований в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Критерии допуска были обнародованы 10 ноября. Российским спортсменам и членам делегаций поставили условия, при которых они смогут принять участие в соревнованиях: лишь при отказе от поддержки СВО и отсутствии связей с вооружёнными силами. На форме атлетов не должно быть национальной символики, не допускаются гимн страны и любые вербальные выражения национальной принадлежности.