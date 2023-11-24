«Не ожидала, что будет такой ажиотаж». Ефимова — о возвращении к стартам в России

Шестикратная чемпионка мира, российская пловчиха Юлия Ефимова поделилась эмоциями от возвращения к соревнованиям в России.

«Я не ожидала, что будет такой ажиотаж, правда. Я об этом уже несколько раз говорила, что буду ни с боку, ни с припёку по крайней дорожечке плыть, а тут прям очень радостно. Ко мне подходили очень много детей, взрослых: «Спасибо, что вернулась, ты вносишь новые краски», — сказала Ефимова в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, накануне Ефимова выступила на чемпионате России по плаванию на короткой воде, который проходит в Санкт-Петербурге. Спортсменка заняла третье место в финальном заплыве на дистанции 50 метров брассом. Победительницей заплыва стала чемпионка Европы — 2021 Евгения Чикунова.