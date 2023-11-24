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«Меня поработили». Ефимова объяснила, почему вышла на заплыв в футболке «Спартака»

«Меня поработили». Ефимова объяснила, почему вышла на заплыв в футболке «Спартака»
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Шестикратная чемпионка мира, российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, почему вышла на заплыв на чемпионате России по плаванию на короткой воде в футболке «Спартака».

«Если честно, это вообще был мой первый раз на футболе. Я смотрела до этого там чемпионаты мира, а так футбол я не смотрела. Мне понравилось. Меня «Спартак» пригласил, когда я приехала. Я познакомилась с кем-то из игроков. Теперь смотрю, болею, у меня папа говорит: «Ты достала футбол смотреть!» (смеётся). Хоккей мы смотрели, бокс. Я смотрела то, что папа любит, как у всех. Обычно все папы любят футбол, а у меня никогда не любил его, поэтому у нас не было принято его смотреть. А я говорю, что всё, меня поработили (смеётся). Действительно интереснее смотреть, когда ты за кого-то болеешь», — сказала Ефимова в эфире телеканала «Россия 24».

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Водный матч».

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