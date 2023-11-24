Юлия Ефимова рассказала о планах открыть свою школу плавания вместе с отцом
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Шестикратная чемпионка мира, российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала о планах открыть свою школу плавания, где тренером будет её отец Андрей Ефимов.
«После чемпионата России мы, наверное, поедем и будем вести переговоры. Надо сначала найти бассейн, который нам бы подошёл и понравился. Естественно, он должен быть 50-метровый, я бы выбрала открытый, больше склоняюсь к Сочи, но и Краснодар рассматриваем. Мы выбрали это направление, потому что там тепло, всё-таки я с юга, солнечный человек», — сказала Ефимова в эфире телеканала «Россия 24».
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