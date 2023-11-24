Ефимова — о своей карьере: а зачем мне заканчивать, если я получаю удовольствие?

Шестикратная чемпионка мира, российская пловчиха Юлия Ефимова поделилась мыслями о потенциальном завершении карьеры.

«Я думала, что вернусь, просто чтобы как-то красиво уйти, закончить. Но видя, как я быстро восстановилась, потренировавшись два месяца, я уже могу соревноваться на пьедестале. Аппетит приходит во время еды. Я понимаю, что если у меня есть такая возможность, есть силы, есть задор, хотя его очень долго не было. Думаю, а зачем мне заканчивать, если я получаю удовольствие?» — сказала Ефимова в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, после неудачной Олимпиады-2020 Юлия Ефимова заявила, что думает над завершением карьеры.

Вчера, 23 ноября, Юлия Ефимова вышла в финал чемпионата России по плаванию на короткой воде на дистанции 100 м брассом.

31-летняя спортсменка прошла дистанцию за 1 минуту 6,08 секунды. Лучший результат показала Евгения Чикунова — 1 минута 3,79 секунды.