«Мне это льстит». Чикунова — о возвращении Ефимовой из-за её мирового рекорда

Чемпионка Европы — 2021, российская пловчиха Евгения Чикунова отреагировала на высказывание шестикратной чемпионки мира Юлии Ефимовой, которая ранее призналась, что мировой рекорд Чикуновой мотивировал её вернуться на соревнования.

«Это очень классно, что я кого-то мотивирую. Тем более не кого-то, а Юлию Ефимову! Конечно, мне это льстит. Я рада, что она вернулась, что она ко мне хорошо относится. Я к ней тоже хорошо отношусь, это очень классно», — сказала Чикунова в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, Чикунова установила мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом на чемпионате России по плаванию, который прошёл весной в Казани. Россиянка преодолела дистанцию за 2 минуты 17,55 секунды и превзошла достижение представительницы ЮАР Татьяны Скунмакер, которое равнялось 2.18,95.