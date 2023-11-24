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Чемпион Европы по велотреку россиянин Сергей Ростовцев получил нейтральный статус

Чемпион Европы по велотреку россиянин Сергей Ростовцев получил нейтральный статус
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Чемпион Европы по велотреку 26-летний россиянин Сергей Ростовцев стал обладателем нейтрального статуса, сообщается на официальном сайте Международного союза велосипедистов (UCI).

Ростовцев стал 48-м спортсменом из России, который получил право выступать на международных соревнованиях.

Напомним, Ростовцев является чемпионом Европы 2021 года и бронзовым призёром европейского первенства 2020 года. На чемпионате мира 2021 года российский спортсмен завоевал бронзовую медаль.

Ранее UCI принял решение допустить российских спортсменов на международные турниры под своей эгидой в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий. Атлеты из России отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине.

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