Винер — о стоимости проверок для допуска россиян: всё делают, чтобы мы не участвовали

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер высказалась о стоимости проверок российских спортсменов для допуска на международные соревнования. Винер подчеркнула, что международные спортивные организации делают всё, чтобы не допустить участия спортсменов из России.

Ранее генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев заявил, что международные федерации требуют от российских атлетов оплачивать проверку на свои же критерии допуска.

«Конечно, не плевать на Игры, но если они к нам так относятся. Спортсмены наши, дети должны заплатить около 500 тыс. рублей, чтобы их проверили. И всё сами! Платить не имеет права ни министерство, ни ОКР. Всё делают, чтобы мы не участвовали», — приводит слова Винер «РИА Новости Спорт».