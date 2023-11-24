Комарова — об участии в ОИ без флага: ехать оплёванными нечестно по отношению к ребятам

Серебряный призёр Олимпиады в Афинах Станислава Комарова заявила, что спортсмены могут выступать в нейтральном статусе, но отказ от флага и страны является унизительным.

«Мне нравится позиция [главы Всероссийской федерации художественной гимнастики] Ирины Александровны Винер, которая говорит, что наша страна у нас в сердце и мы хотим гордо носить наш флаг. Это личное дело спортсмена, каждый вправе сам принимать решение, но я как патриот России считаю, что ехать туда оплёванными нечестно даже по отношению к ребятам. Хотя, конечно, не стоит забывать, что для многих тренироваться ещё пятилетку [до следующих Игр] – это много.

Поэтому каждый должен делать выбор сам. Для возрастного спортсмена, у которого в будущем больше не будет Олимпиады, вопрос стоит остро. Но и молодым тоже очень тяжело – нужно сохранять фокус, находить мотивацию. Однако о плохом думать не хочется, верю, что скоро международный спорт к нам вернётся.

Задачей нашей федерации и правительства должна быть поддержка спортсменов. Чтобы они чувствовали, что не одни. Если спортсмен сходит с пьедестала и больше не сможет выйти на пик формы, он не должен быть брошен. Когда ты выступаешь на Олимпиаде, то о тебе говорит вся страна, а чемпионат России прошёл, спортсмен вышел из бассейна и завтра о нём особо уже никто и не вспомнит. Если у нас будет поддержка спортсмена, то мы со всем справимся», – приводит слова Комаровой ТАСС.

Напомним, в сентябре Международная федерация плавания разрешила спортсменам из России и Беларуси принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе при условии, что они не будут поддерживать проведение специальной военной операции на Украине. Также им запрещено выступать в групповых и командных дисциплинах, в эстафетах и общаться со СМИ во время соревнований.

Президиум Всероссийской федерации плавания счёл критерии допуска неприемлемыми, ведущие российские пловцы, в отличие от белорусских, заявки на получение нейтрального статуса пока не подают.