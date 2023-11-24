Родионенко заявила, что российские гимнасты не будут платить FIG за проверку для допуска

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что российские спортсмены не будут платить Международной федерации гимнастики (FIG) за проверку на соответствие критериям для допуска на турниры.

Напомним, ранее генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев сообщил, что международные спортивные федерации требуют от россиян оплаты их проверки на соответствие критериям допуска.

«Пусть FIG запрашивает деньги, но мы ничего не будем давать на проверку, потому что ни один пункт нейтрального статуса нас не устраивает. Мы сказали, что никаких заявок на участие от нас не будет, пока эти пункты не будут изменены. Поэтому мы не будем никуда заявляться и не будем платить. Очевидно, что федерация хочет заработать. Это вообще неправомерно. Мне кажется, что у них что-то произошло с головой. Смешно, когда спортсменам предлагают за что-то платить», — приводит слова Родионенко «РИА Новости Спорт».