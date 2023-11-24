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Винер — о залах для гимнастики в США: у нас такой называется овощной базой

Винер — о залах для гимнастики в США: у нас такой называется овощной базой
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер сравнила тренировочные базы для гимнастов в России и США, отметив, что российские спортсмены имеют возможность тренироваться в шикарных условиях.

«Спортсмены наши, дети, должны заплатить около 500 тысяч рублей, чтобы их проверили. И всё сами! Не имеют права оплачивать ни министерство спорта, ни Олимпийский комитет России (ОКР). Они делают всё для того, чтобы мы не участвовали, но мы зато в таких шикарных залах, а они все мотаются. Если бы вы видели их залы страшные. У меня одна девочка очень известная хотела посмотреть, как в Америке. Мы приехали в Америку и ужаснулись. У них условия ужасные, я видела их зал, у нас такой называется овощной базой», — приводит слова Винер ТАСС.

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