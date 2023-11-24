Чикунова: стало интереснее плавать из-за противостояния «Спартак» — «Зенит» с Ефимовой

Российская пловчиха Евгения Чикунова, многократная чемпионка России, прокомментировала свою победу в финале чемпионата России на короткой воде на дистанции 100 м брассом, отметив, что сейчас плавать стало интереснее из-за противостояния «Спартак» — «Зенит» с трёхкратным призёром Олимпийских игр Юлией Ефимовой.

Напомним, спортсменки несколько раз выходили на старты на турнире в футболках клубов: Ефимова болеет за «Спартак», а Чикунова поддерживает «Зенит».

«Возможно, сейчас стало интереснее плавать из-за нашего с Юлией Ефимовой противостояния «Спартак» — «Зенит». А так, в принципе, всё так же. Я сегодня боролась, смогла приплыть первой. Всё равно конкуренция, конечно же, ощущается.

Я думаю, Юлия два года назад была в лучшей форме, чем сейчас. После двухлетней паузы тяжело наверстать упущенное. Это можно понять. За это время я стала сильнее.

Тяжело бывает всегда. Сегодня просто перечастила в конце, на последних 50 метрах. Это сыграло свою роль. Поэтому проплыла хуже, чем в прошлом году. Но я стараюсь не расстраиваться. В любом случае завтра 200-метровка, будем бороться.

Но уже сейчас можно сказать, что «Зенит» выигрывает у «Спартака» со счётом 2:0», — сказала Чикунова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.