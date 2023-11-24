Минаков — о чемпионате России: судьбу не обманешь, а золотые медали обязательно придут

Российский пловец, трёхкратный призёр чемпионатов мира и чемпион Европы Андрей Минаков прокомментировал своё выступление на чемпионате России на короткой воде.

«Тяжело ли было плыть две дистанции подряд? Наоборот, чем больше ты тренируешься, тем легче это всё поддаётся. Это по системе тренировок, которую я прохожу. Прежде всего из-за того, что голова уже отключается и фокус на том, чтобы плыть, несмотря ни на что. Очень яркий пример, второй день: в прошлом году мы плыли 50 м вольным стилем и 100 м баттерфляем, а в этом решили отдать предпочтение 100-метровке баттерфляем. И всё получилось. Одна дистанция, а получилось не очень. Однако вчера 50 и 200 м, сегодня – три дистанции. В принципе, 50 м баттерфляем после 100 м вольным стилем и эстафеты проплыл на 0,11 секунды лучше. Это было нормально.

На 200-метровке показал солидный результат. Очень рад, что удалось показать такие быстрые секунды. Пятое время в мире не может не радовать. На 100 м баттерфляем время, показанное в полуфинале, оказалось лучше, чем у победителя. Наверное, просто не повезло. Но всё ровно так, как должно было быть. Судьбу не обманешь, а золотые медали обязательно придут. У меня сейчас нормальная форма. Расплылся.

Безусловно, публику подогревает противостояние Юлии Ефимовой и Евгении Чикуновой. Очень рад, что в плавании начинают заниматься продакшеном. Первым этим делом занялся я, когда на апрельском чемпионате вышел в форме «Ак Барса». Все начали подхватывать. Рад, что девочки проявляют инициативу. Надеюсь, что всё больше и больше спортсменов, особенно в плавании, будут заниматься соцсетями и раскруткой своего бренда. Опыт показывает, что люди, которые не имеют особых достижений, хорошо раскрутили свои социальные сети», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.