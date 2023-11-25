Главный стадион Брисбена снесут и перестроят к ОИ-2032

Стадион «Брисбен Крикет Граунд», который будет центральном объектом проведения Олимпийских игр-2032 в Брисбене, будет снесён и перестроен, сообщает Associated Press. Реконструкция арены, известной как «Габба», обойдётся в 2,7 млрд австралийских долларов.

Премьер-министра штата Квинсленд Стивен Майлз подтвердил, что проект реконструкции стадиона продвинется вперёд после того, как правительство примет отчёт о его проверке. В случае реализации проекта вместимость арены увеличится до 50 тыс. мест, также он будет связана с новой подземной железнодорожной станцией.

Для осуществления реконструкции потребуется перенсти местную школу, также на время проведения работ будет перебазирован клуб «Брисбен Лайонс» по австралийскому футболу и несколько местных команд по крикету.

По словам Майлза, реконструкция займёт четыре года. Она начнётся после тест-матча по крикету между Австралией и Англии в рамках серии «Эшес» в конце 2025 года и завершится в 2030 году.

«В этом отчете о проверке проекта были оценены четыре возможных варианта перестройки «Габбы» и установлено, что снос и реконструкция обеспечивают наилучший возможный результат, наиболее выгодный для города. Это будет стадион с хорошим транспортным сообщением, но, что наиболее важно, он послужит толчком к обновлению города, которое мы хотим увидеть. Это будет одна из лучших частей в городе для жизни», — сказал Майлз.