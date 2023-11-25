«КПРФ» снова обыграл «Норильский никель» в серии пенальти в матче 2-го тура ЧР

Вчера, 24 ноября, во втором перенесённом матче 2-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги московский «КПРФ» на своей площадке в серии пенальти обыграл «Норильский никель» со счётом 3:2.

На седьмой минуте защитник «КПРФ» Даниэль Баталья открыл счёт. Ещё в первом тайме гости смогли выйти вперёд усилиями Руслана Кудзиева и Владимира Саносяна. На 22-й минуте Олег Безруков сравнял счёт — 2:2. «КПРФ» одержал победу в серии пенальти со счётом 5:4.

В первом из двух перенесённых матчей 2-го тура основное время матча завершилось вничью — 2:2, а в серии пенальти «КПРФ» выиграл со счётом 4:2.

«Норильский никель» занимает третье место в турнирной таблице Суперлиги, набрав 32 очка. «КПРФ» находится на пятой строчке, заработав 30 очков. Лидирует «Ухта» (46).

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

Предварительный этап. 2-й тур. Второй матч

«КПРФ» (Москва) – «Норильский никель» — 3:2 (1:2, 1:0, по пен. 5:4).

Голы: Баталья, 7, Безруков, 22 – Кудзиев, 14, Саносян, 15.