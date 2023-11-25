Юлия Ефимова заявила о желании завоевать золотую медаль Олимпиады

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала о своей главной мечте в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

– Какие у вас мечты в карьере и жизни?

– Моя главная мечта в карьере – олимпийская золотая медаль.

– Верите ли, что всё ещё может быть?

– Верю, надо только очень этого хотеть и много работать.

Напомним, в коллекции Юлия Ефимовой есть три олимпийские награды, это бронзовая медаль Олимпиады 2012 года в Лондоне на дистанции 200 м брассом и две серебряные медали Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро на дистанциях 100 и 200 м брассом.

33-е летние Олимпийские игры 2024 года состоятся в Париже и пройдут с 26 июля по 11 августа.