Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Арина Суркова обновила собственный рекорд России на дистанции 100 м баттерфляем на ЧР

Арина Суркова обновила собственный рекорд России на дистанции 100 м баттерфляем на ЧР
Аудио-версия:
Комментарии

Российская пловчиха Арина Суркова, неоднократный призёр чемпионата Европы и двукратная чемпионка Европы 2019 года на короткой воде, обновила собственный рекорд России на дистанции 100 м баттерфляем. Это произошло на соревнованиях в рамках чемпионата России на короткой воде сегодня, 25 ноября.

Спортсменка преодолела дистанцию за 55,63 секунды, улучшив свой прежний результат — 56,30 секунды — на 0,67 секунды, и стала чемпионкой России. Второе место с отставанием в 1,65 секунды заняла Дарья Клепикова, третьей (+2 секунды ровно) стала Светлана Чимрова.

Отметим, что свой прошлый рекорд России Арина Суркова установила ровно год назад, 25 ноября 2022 года.

Чемпионат России на короткой воде. Женщины. 100 м баттерфляем

1. Арина Суркова (Новосибирская область) — 55,63 (рекорд России).
2. Дарья Клепикова (Воронежская область) — 57,28.
3. Светлана Чимрова (Санкт-Петербург) — 57,63.

Материалы по теме
«Я в шоке от того, как меня тепло встречают». Ефимова рассказала, зачем вернулась в спорт
Эксклюзив
«Я в шоке от того, как меня тепло встречают». Ефимова рассказала, зачем вернулась в спорт
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android