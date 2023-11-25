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Арина Суркова обновила собственный рекорд России на дистанции 100 м баттерфляем на ЧР

Российская пловчиха Арина Суркова, неоднократный призёр чемпионата Европы и двукратная чемпионка Европы 2019 года на короткой воде, обновила собственный рекорд России на дистанции 100 м баттерфляем. Это произошло на соревнованиях в рамках чемпионата России на короткой воде сегодня, 25 ноября.

Спортсменка преодолела дистанцию за 55,63 секунды, улучшив свой прежний результат — 56,30 секунды — на 0,67 секунды, и стала чемпионкой России. Второе место с отставанием в 1,65 секунды заняла Дарья Клепикова, третьей (+2 секунды ровно) стала Светлана Чимрова.

Отметим, что свой прошлый рекорд России Арина Суркова установила ровно год назад, 25 ноября 2022 года.

Чемпионат России на короткой воде. Женщины. 100 м баттерфляем

1. Арина Суркова (Новосибирская область) — 55,63 (рекорд России).

2. Дарья Клепикова (Воронежская область) — 57,28.

3. Светлана Чимрова (Санкт-Петербург) — 57,63.