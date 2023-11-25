Чикунова победила на 200 м брассом на чемпионате России, Ефимова — третья

Российская пловчиха Евгения Чикунова, многократная чемпионка России, победила на 200 м брассом на чемпионате России на короткой воде. Спортсмена преодолела дистанцию за 2.15,36, на 4,31 секунды опередив ближайшую преследовательницу — белоруску Алину Змушко.

Трёхкратный призёр Олимпийских игр и шестикратная чемпионка мира из России Юлия Ефимова стала в этом заплыве третьей, показав время в 2.23,03.

Отметим, что ранее на турнире спортсменки в таком же порядке финишировали на дистанциях 100 м брассом и 50 м брассом.

Чемпионат России на короткой воде. Женщины. 200 м брассом

1. Евгения Чикунова (Санкт-Петербург) — 2.15,36.

2. Алина Змушко (Беларусь) — 2.19,67.

3. Юлия Ефимова (Московская область) — 2.23,03.