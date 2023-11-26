Стало известно место проведения ЧМ-2024 по самбо

Международная федерация самбо (FIAS) объявило о датах и месте проведения чемпионата мира в 2024 году, сообщает Inside the Games. Соревнование пройдет в столице Казахстана Астане с 8 по 10 ноября.

В этом году чемпионат мира принимал Ереван. Турнир в столице Армении проходил с 9 по 13 ноября.

В медальном зачёте победу одержали российские спортсмены, которые выступали под флагом FIAS. Они завоевали 18 медалей (13 золотых, две серебряных и три бронзовых). Второе место заняли представители Узбекистана, следом расположились Казахстан, Румыния и Беларусь.

Впервые чемпионат мира по самбо прошёл в 1973 году. Первые девять турниров проходили под эгидой Международной федерации борьбы и только позднее стали проводиться FIAS.