Логинова: число нарушений антидопинговых правил легкоатлетами сократилось почти в два раза

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что количество нарушений антидопинговых правил в российской лёгкой атлетике в 2023 году по сравнению с предыдущим сократилось с семи до четырёх.

«В этом году выявлено всего четыре случая нарушения антидопинговых правил. Для сравнения, в прошлом году было зафиксировано семь нарушений, а два года назад — 14 нарушений. И отмечу такой позитивный момент: при возрастающем количестве проб мы наблюдаем уменьшение количества нарушений, а это говорит о том, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) движется в правильном направлении и проводит очень конструктивную работу по противодействию нарушениям», – приводит слова главы РУСАДА официальный сайт ВФЛА.

Напомним, вчера, 25 ноября, в Москве в конференц-зале Олимпийского комитета России прошла ежегодная Конференция Всероссийской федерации легкой атлетики, которую вёл президент ВФЛА Пётр Иванов. С приветственным словом к делегатам Конференции выступал министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. На Конференции работали делегаты из 54 регионов страны.