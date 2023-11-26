Российские гандболистки дважды обыграли сборную Беларуси

Женская сборная России по гандболу провела два товарищеских матча с командой Беларуси в Минске. В первой встрече россиянки одержали победу со счётом 32:28 (15:19). Во втором поединке российским спортсменкам удалось выиграть с более крупной разницей — 34:24 (17:13).

Напомним, за сборную Беларуси выступает полусредняя ЦСКА — Анастасия Кулак. Она стала одним из самых результативных игроков по итогам двух матчей.

Отметим, что российские гандболистки не получили специального приглашения от Международной федерации гандбола (IHF) для участия в чемпионате мира. ЧМ пройдёт в Дании, Швеции и Норвегии с 29 ноября по 17 декабря. Победитель чемпионата мира или серебряный призёр (в случае победы Франции) получит путёвку на Олимпийские игры — 2024 в Париже.