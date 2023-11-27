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Гандболисты ЦСКА уступили «Мешков Бресту» в домашнем поединке

Гандболисты ЦСКА уступили «Мешков Бресту» в домашнем поединке
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Гандболисты московского ЦСКА уступили белорусскому клубу «Мешков Брест» в матче 6‑го тура группового этапа гандбольного турнира SEHA — Gazprom League.

Встреча проходила в Москве и закончилась поражением хозяев со счётом 23:25. В составе хозяев 12 раз отличился Артур Рудь.

Также в группе А турнира SEHA — Gazprom League выступают «Пермские медведи», петербургский «Зенит» и белорусский «Гомель». После пяти матчей «Мешков Брест» возглавляет группу, имея в своём активе восемь очков, ЦСКА идёт вторым, отставая от лидера на два очка. Для гарантии первого места в группе «А» белорусской команде нужно победить «Пермских медведей» и «Гомель». Лидер группы получает путёвку в «Финал четырёх» SEHA — Gazprom League.

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