Звёздный армрестлер Александр Schoolboy Безъязыков уничтожил в Корее местного чемпиона

В городе Пусан (Южная Корея) состоялся армфайт между российским спортсменом Александром Schoolboy Безъязыковым и чемпионом Кореи по армрестлингу Хёнмином Джи.

По итогам встречи Безъязыков разгромил соперника со счётом 6:0.

Видео доступно на канале ARMWRESTLING TV в YouTube.

23-летний армрестлер является абсолютным чемпионом «Malaysia open 2019», чемпионом категории 100 кг (среди взрослых) «Korea international open 2019», чемпионом США по версии PAF в 100 кг, абсолютным чемпионом открытого коммерческого турнира в Китае среди юниоров до 22 лет, а также на этом же турнире занял третье место среди мужчин до 105 кг.

Сейчас Безъязыков считается одним из лучших молодых армрестлеров мира и занимает второе место в Объединённом рейтинге профессионального армрестлинга в тяжёлой весовой категории.