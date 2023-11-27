Матыцин: Минспорт готов рассмотреть возможность присвоения званий по итогам Игр дружбы

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин сообщил, что Минспорт готов рассмотреть результаты, показанные российскими спортсменами на Всемирных играх дружбы и Играх БРИКС, как основание для присвоения спортивных званий, в том числе звания заслуженного мастера спорта России. Матыцин подчеркнул, что в вопросе присвоения званий атлетам важным аспектом является мнение федераций.

«Мы с уважением относимся к труду спортсменов и тренеров, но в вопросах присвоения спортивных званий прежде всего ориентируемся на мнение федераций. С учётом сегодняшних реалий и имеющегося политического давления, конечно же, будем принимать во внимание результаты, которые спортсмены будут показывать на предстоящих соревнованиях, будь то Игры БРИКС или Игры дружбы.

Звания заслуженного мастера спорта России и заслуженного тренера России присваиваются не только за достижение каких-то конкретных результатов. Это также признание заслуг и многолетнего труда спортсменов и тренеров. Поэтому если федерация сочтёт возможным представить кандидатов для присвоения таких званий, то министерство подойдёт к этим предложениям с большим уважением и будет внимательно их изучать», — приводит слова Матыцина ТАСС.