«Двойной расизм». Мальчик с разукрашенным лицом и перьями на голове вызвал скандал в США

Появление юного болельщика «Канзас-Сити Чифс» с разукрашенным лицом и в головном уборе с перьями на трибунах во время матча Национальной футбольной лиги (НФЛ) с «Лас-Вегас Рэйдерс» вызвало скандал в США.

Во время трансляции в объектив телекамер попал мальчик в головном уборе коренных американцев и с выкрашенным в чёрный и красный цвета лицом. Чёрный и красный являются цветами клуба «Канзас-Сити Чифс», однако лицо ребёнка было заснято под углом, при котором было видно лишь правую сторону его лица, разукрашенную в чёрный. Головной убор с перьями не присутствует на эмблеме клуба, однако является узнаваемой частью идентичности команды.

Фото: Кадр из трансляции

После этого американское издание Deadspin выпустило материал под заголовком: «НФЛ должна сделать заявление по поводу фаната «Канзас-Сити Чифс» с блэкфейсом и головным убором коренных американцев. Это двойной расизм». В материале журналист утверждает, что мальчик умудрился одновременно оскорбить и чернокожих, и коренных жителей Америки.

«Хотя в обязанности лиги не входит противодействие расизму и ненависти, однако НФЛ постоянно участвует в распространении предрассудков. На данный момент лига не опубликовала заявления о том, что произошло на трибунах в Лас-Вегасе. Это фото фаната выглядит плохо для лиги. Ничего не меняется. И, учитывая то, что мы увидели на стадионе, кажется, что ничего так никогда и не изменится», — написал журналист в статье.