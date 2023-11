Ронни О'Салливан вышел в 1/8 финала UK Championship 2023, обыграв Энтони Макгилла

Семикратный чемпион Великобритании Ронни О'Салливан в борьбе за 1/8 финала UK Championship 2023 обыграл снукериста из Шотландии Энтони Макгилла со счётом 6:2.

На старте матча Ронни уступал 0:2. Далее О'Салливан выиграл шесть фреймов подряд и одержал победу в матче. За выход в четвертьфинал снукерист поспорит с победителем матча между Робертом Милкинсом и Тепчайей Ун-Нухом.

Все матчи турнира до полуфиналов включительно проходят в формате best of 11 (до шести побед). Финальный матч будет сыгран в формате best of 19 (до 10 побед).

Напомним, с 25 ноября по 3 декабря в английском городе Йорке проходит первый турнир «Тройной короны» в сезоне-2023/2024 — UK Championship 2023. Общий призовой фонд турнира — £ 1,205 млн. Победитель турнира получит £ 250 тыс.