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Мустафина заявила, что для неё спортивная карьера сложнее, чем тренерская

Мустафина заявила, что для неё спортивная карьера сложнее, чем тренерская
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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина заявила, что для неё профессиональные выступления в роли спортсмена сложнее, чем тренерская карьера.

«Сейчас, наверное, все удивятся, но выступать мне было сложнее. Не знаю, почему так, обычно говорят, наоборот, лучше бы я сам вышел и сделал. Мне самой было сложнее выступать, чем сейчас выводить девочек. Конечно, переживания есть, но и надежда, что всё получится, она обязательно присутствует. Волнение есть, но оно не выбивает», — сказала Мустафина в интервью ТАСС.

Летом 2017 года у Мустафиной родилась дочь Алиса. Спортсменка завершила карьеру в начале 2021 года и спустя несколько месяцев стала старшим тренером женской молодёжной сборной России.

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