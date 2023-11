Чжоу Юэлан уверенно обыграл Нила Робертсона и вышел в 1/8 финала UK Championship 2023

25-летний китайский снукерист Чжоу Юэлан обыграл Члена Зала Славы Нила Робертсона в 1/16 UK Championship 2023 со счётом 6:2.

Первые четыре фрейма прошли в упорной борьбе и закончились паритетом — 2:2. Затем китайцу удалось перехватить инициативу и свести матч к счёту 6:2, не позволив сопернику отыграть ни одного фрейма.

Все матчи турнира до полуфиналов включительно проходят в формате best of 11 (до шести побед). Финальный матч будет сыгран в формате best of 19 (до 10 побед).

Напомним, с 25 ноября по 3 декабря в английском городе Йорке проходит первый турнир «Тройной короны» в сезоне-2023/2024 — UK Championship 2023. Общий призовой фонд турнира — £ 1,205 млн. Победитель турнира получит £ 250 тыс.