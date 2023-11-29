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Расписание матчей женского чемпионата мира по гандболу 29 ноября

Расписание матчей женского чемпионата мира по гандболу 29 ноября
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Сегодня, 29 ноября, стартует чемпионат мира по гандболу — 2023 среди женских команд. Совернования пройдут в Дании, Норвегии и Швеции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня соревнований.

Группа С

20:00 мск. Южная Корея — Австрия
22:30 мск. Норвегия — Гренландия

Группа G

20:00 мск. Бразилия — Украина
22:30 мск. Испания — Казахстан

Напомним, групповой этап женского чемпионата мира по гандболу — 2023 завершится 5 декабря. Всего участие в нынешних соревнованиях принимают 32 сборные. Финальный матч мирового первенства состоится 17 декабря. Действующим чемпионом мира является женская национальная команда Норвегии, одержавшая победу на турнире в 2021 году. Тогда в финале турнира норвежки обыграли сборную Франции.

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