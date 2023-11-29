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Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики не отменил отстранение Ирины Винер

Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики не отменил отстранение Ирины Винер
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Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF), рассмотрев жалобу, оставил в силе отстранение президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер сроком на два года, об этом сообщается в официальном релизе, размещённом на сайте GEF.

Напомним, Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила Ирину Винер на два года за критику судейства соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх 2021 года и отзыв кандидатуры Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет FIG.

Согласно заявлению, опубликованному Фондом гимнастической этики, стороны имеют право обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (Швейцария) в течение 21 дня с момента уведомления о решении.

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