Трое россиян получили разрешение МОК выступить на Олимпиаде-2024 за другие страны

На пресс-конференции по итогам первого дня заседания исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) было объявлено, что три бывших российских спортсмена смогут выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже под флагами других стран.

Официально спортивное гражданство сменили велогонщики Валерия Любимова и Михаил Яковлев. 19-летняя Любимова, выступающая в BMX-фристайле, будет представлять Францию. Спортсменка занимает 23-е место в мировом рейтинге и второе — среди французских гонщиц. В сезоне-2023 Валерия, выступая за новую страну, заняла восьмое место на февральском этапе Кубка мира в Саудовской Аравии. Она также выиграла два турнира уровня Class 1. Призёр чемпионатов мира и Европы по велоспорту на треке 23-летний Яковлев на Олимпиаде будет представлять Израиль.

Также разрешение выступать на Играх-2024 под флагом Сербии получил 23-летний призёр чемпионатов мира и Европы, борец греко-римского стиля Георгий Тибилов.