Украинские гандболистки проиграли сборной Бразилии на старте группового этапа ЧМ-2023

Женская сборная Украины по гандболу потерпела поражение на старте группового этапа чемпионата мира – 2023, который проходит в Дании, Норвегии и Швеции.

В матче открытия группы G украинки со счётом 20:35 потерпели поражение от команды Бразилии.

Гандбол. Чемпионат мира — 2023. Женщины. Группы G, 1-й тур

Бразилия — Украина — 35:20 (17:10, 18:10).

Отметим, что, помимо Бразилии и Украины, в группу G входят сборные Испании и Казахстана.

Групповой этап ЧМ-2023 продлится до 5 декабря. Всего участие в соревнованиях принимают 32 сборные. Действующим чемпионом мира является женская национальная команда Норвегии, одержавшая победу на турнире в 2021 году. Тогда в финале турнира норвежки обыграли сборную Франции.