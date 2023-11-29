Украинские гандболистки проиграли сборной Бразилии на старте группового этапа ЧМ-2023
Женская сборная Украины по гандболу потерпела поражение на старте группового этапа чемпионата мира – 2023, который проходит в Дании, Норвегии и Швеции.
В матче открытия группы G украинки со счётом 20:35 потерпели поражение от команды Бразилии.
Гандбол. Чемпионат мира — 2023. Женщины. Группы G, 1-й тур
Бразилия — Украина — 35:20 (17:10, 18:10).
Отметим, что, помимо Бразилии и Украины, в группу G входят сборные Испании и Казахстана.
Групповой этап ЧМ-2023 продлится до 5 декабря. Всего участие в соревнованиях принимают 32 сборные. Действующим чемпионом мира является женская национальная команда Норвегии, одержавшая победу на турнире в 2021 году. Тогда в финале турнира норвежки обыграли сборную Франции.
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