Казахстан разгромно проиграл Испании на старте женского чемпионата мира — 2023 по гандболу

Женская сборная Казахстана по гандболу неудачно стартовала на чемпионате мира – 2023, который проходит сразу в нескольких странах: Дании, Норвегии и Швеции. В 1-м туре группового этапа соревнований казахстанки со счётом 17:34 проиграли представительницам Испании.

Гандбол. Чемпионат мира — 2023. Женщины. Группы G, 1-й тур

Испания – Казахстан – 34:17 (14:8, 20:9).

Отметим, что, помимо Казахстана и Испании, в группу G входят сборные Бразилии и Украины.

Групповой этап ЧМ-2023 продлится до 5 декабря. Всего участие в соревнованиях принимают 32 сборные. Действующим чемпионом мира является женская национальная команда Норвегии, одержавшая победу на турнире в 2021 году. Тогда в финале турнира норвежки обыграли сборную Франции.