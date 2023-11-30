Результаты матчей женского чемпионата мира по гандболу 29 ноября, турнирная таблица

В Дании, Норвегии и Швеции стартовал чемпионат мира 2023 года по женскому гандболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого дня престижных соревнований.

Гандбол. Чемпионат мира — 2023. Женщины. Результаты первого игрового дня

Группа G

Бразилия — Украина — 35:20 (17:10, 18:10).

Испания – Казахстан – 34:17 (14:8, 20:9).

Группа C

Австрия – Южная Корея – 30:29 (16:12, 14:17).

Норвегия – Гренландия – 43:11 (19:7, 24:4).

Групповой этап ЧМ-2023 продлится до 5 декабря. Всего участие в соревнованиях принимают 32 сборные. Действующим чемпионом мира является женская национальная команда Норвегии, одержавшая победу на турнире в 2021 году. Тогда в финале турнира норвежки обыграли сборную Франции.

Турнирная таблица женского ЧМ-2023 по гандболу.