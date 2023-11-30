Министр спорта Украины ответил на вопрос о бойкоте Олимпиады в случае допуска россиян

Исполняющий обязанности министра молодёжи и спорта Украины Матвей Бидный высказался о возможности бойкота Украиной Олимпиады-2024 в случае допуска на неё представителей России.

«Мы не любим слово «бойкот». Конечно, в текущих условиях вопрос нашего участия в этих Играх является вопросом внешней и оборонной политики. Мы примем это решение совместно, на самом высоком уровне государственного управления. Также мы должны учитывать чувства нашего общества и спортсменов, многие из которых потеряли родных и не могут представить себе участия в соревнованиях с российскими спортсменами, когда условия подготовки и соблюдения правил неравны.

Если бы мне лично пришлось соревноваться с кем-то, кто поддерживает военную спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), то это было бы очень трудно даже представить на психологическом уровне. Международный олимпийский комитет ещё не принял решение. Мы надеемся, что оно будет правильным и они возьмут на себя ответственность», — приводит слова Бидного Le Monde.