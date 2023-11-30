Сборная России по пляжному футболу обыграла Парагвай во втором товарищеском матче

30 ноября в Асунсьоне (Парагвай) состоялась вторая товарищеская встреча сборной России по пляжному футболу с национальной командой Парагвая. В основное время игра завершилась со счётом 3:3, в серии послематчевых пенальти россияне одержали победу со счётом 5:4. Решающий пенальти исполнил Егор Ремизов.

В составе сборной России в основное время голы забивали Дмитрий Фролов, дебютировавший в национальной команде, а также Андрей Котенев и Егор Ремизов. У парагвайцев дубль на счету Милсадеса Медины. Ещё раз отличился Матиас Мартинес. Отметим, что, помимо Фролова, впервые за сборную России сыграл голкипер Дмитрий Васильев.

Заключительная встреча между командами России и Парагвая состоится 1 декабря и начнётся в 2:00 мск.