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Сборная России по пляжному футболу обыграла Парагвай во втором товарищеском матче

Сборная России по пляжному футболу обыграла Парагвай во втором товарищеском матче
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30 ноября в Асунсьоне (Парагвай) состоялась вторая товарищеская встреча сборной России по пляжному футболу с национальной командой Парагвая. В основное время игра завершилась со счётом 3:3, в серии послематчевых пенальти россияне одержали победу со счётом 5:4. Решающий пенальти исполнил Егор Ремизов.

В составе сборной России в основное время голы забивали Дмитрий Фролов, дебютировавший в национальной команде, а также Андрей Котенев и Егор Ремизов. У парагвайцев дубль на счету Милсадеса Медины. Ещё раз отличился Матиас Мартинес. Отметим, что, помимо Фролова, впервые за сборную России сыграл голкипер Дмитрий Васильев.

Заключительная встреча между командами России и Парагвая состоится 1 декабря и начнётся в 2:00 мск.

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