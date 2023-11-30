Сборная Гренландии ликовала после разгромного поражения. Антирекорд ЧМ по гандболу устоял

Сборная Гренландии сыграла свой дебютный матч на чемпионате мира по гандболу среди женщин. Соперницами островитянок были действующие победители мирового чемпионата сборная Норвегии. Встреча завершилась со счётом 43:11 в пользу норвежской национальной команды. Несмотря на результат, спортсменки сборной Гренландии после завершения матча бурно радовались дебюту и благодарили болельщиков за поддержку.

«Это фантастика увидеть такое. Они как будто выиграли весь чемпионат», — сказала эксперт NRK Аманда Куртович в эфире телеканала.

Разница в 32 мяча не стала самой крупной в истории команды Норвегии на чемпионатах мира, дважды обыгрывавшей соперников с отрывом в 37 мячей. В 2001 году норвежками была обыграна сборная Уругвая со счётом 48:11, а в 2005-м — команда Австралии 47:10.

Самая крупная победа на чемпионате мира по гандболу среди женщин принадлежит сборной Венгрии, обыгравшей Австралию с разницей в 48 мячей в 2005 году. Та встреча завершилась со счётом 57:9.