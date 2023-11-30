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Сборная Гренландии ликовала после разгромного поражения. Антирекорд ЧМ по гандболу устоял

Сборная Гренландии ликовала после разгромного поражения. Антирекорд ЧМ по гандболу устоял
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Сборная Гренландии сыграла свой дебютный матч на чемпионате мира по гандболу среди женщин. Соперницами островитянок были действующие победители мирового чемпионата сборная Норвегии. Встреча завершилась со счётом 43:11 в пользу норвежской национальной команды. Несмотря на результат, спортсменки сборной Гренландии после завершения матча бурно радовались дебюту и благодарили болельщиков за поддержку.

«Это фантастика увидеть такое. Они как будто выиграли весь чемпионат», — сказала эксперт NRK Аманда Куртович в эфире телеканала.

Разница в 32 мяча не стала самой крупной в истории команды Норвегии на чемпионатах мира, дважды обыгрывавшей соперников с отрывом в 37 мячей. В 2001 году норвежками была обыграна сборная Уругвая со счётом 48:11, а в 2005-м — команда Австралии 47:10.

Самая крупная победа на чемпионате мира по гандболу среди женщин принадлежит сборной Венгрии, обыгравшей Австралию с разницей в 48 мячей в 2005 году. Та встреча завершилась со счётом 57:9.

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