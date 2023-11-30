НФЛ: расписание матчей 13-го тура

1 декабря стартует 13-я игровая неделя в Национальной футбольной лиге (НФЛ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.
1 декабря, пятница
4:15 мск. «Даллас Ковбойз» — «Сиэтл Сихокс»
3 декабря, воскресенье
21:00 мск. «Нью-Ингленд Пэтриотс» — «Лос-Анджелес Чарджес»
21:00 мск. «Нью-Йорк Джетс» — «Атланта Фэлконс»
21:00 мск. «Нью-Орлеан Сэйнтс» — «Детройт Лайонс»
21:00 мск. «Питтсбург Стилерз» — «Аризона Кардиналс»
21:00 мск. «Теннесси Тайтенс» — «Индианаполис Кольтс»
21:00 мск. «Хьюстон Тексанс» — «Денвер Бронкос»
21:00 мск. «Вашингтон Коммандерс» — «Майами Долфинс»
4 декабря, понедельник
0:05 мск. «Тампа-Бэй Бакканирс» — «Каролина Пантерс»
0:25 мск. «Лос-Анджелес Рэмс» — «Кливленд Браунс»
0:25 мск. «Филадельфия Иглз» — «Сан-Франциско Форти Найнерс»
4:20 мск. «Грин-Бэй Пэкерс» — «Канзас-Сити Чифс»
5 декабря, вторник
4:15 мск. «Джэксонвилл Джагуарс» — «Цинциннати Бенгалс»