ФВСР не получила компенсацию от Израиля за велосипедиста Яковлева

Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов прокомментировал смену спортивного гражданства велосипедистом Михаилом Яковлевым, который теперь будет представлять на международных соревнованиях Израиль.

«По Яковлеву мы заявляли, что не можем так просто отпустить его в Израиль, потому что мы в этого человека вкладывались, в том числе материально. Тренеры тратили на него время, силы и так далее. И мы претендовали на компенсацию, свою позицию направили в НОК. К нам приходило письмо из Израильской федерации велоспорта, на которое мы ответили, что претендуем на компенсацию, после этого никаких писем больше не было», — цитирует Екимова ТАСС.

Напомним, на пресс-конференции по итогам первого дня заседания исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) объявили, что три российских спортсмена выступят на Олимпиаде-2024 в Париже под флагами других стран. Велогонщики Валерия Любимова и Михаил Яковлев будут представлять Францию и Израиль соответственно, борец греко-римского стиля Георгий Тибилов представит Сербию.