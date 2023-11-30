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Всемирная федерация бадминтона приостановила членство России

Всемирная федерация бадминтона приостановила членство России
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Всемирная федерация бадминтона (BWF) на официальном сайте объявила о приостановке членства Национальной федерации бадминтона России (НФБР). Это решение было принято на заседании совета BWF, которое состоялось 11 ноября.

«Было установлено, что НФБР нарушает условия членства в BWF, включая в свою юрисдикцию территории, подпадающие под юрисдикцию другого члена организации, как это признано международным сообществом», — говорится в заявлении BWF.

Уточняется, что в заявлении речь идёт о территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. Решение о приостановке членства России будет подтверждено на годовом общем собрании акционеров в 2024 году в Чэнду (Китай).

Напомним, российские и белорусские бадминтонисты по решению BWF не принимали участия в соревнованиях с февраля 2022 года.

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