В НФБР назвали несправедливой приостановку членства во Всемирной федерации бадминтона

Национальная федерация бадминтона России (НФБР) прокомментировала решение Всемирной федерации бадминтона (BWF) о приостановке членства НФБР в организации.

«Это решение совета, его фактически рекомендация общему собранию, которое состоится в апреле 2024 года. Там представители всех стран будут обсуждать и решать этот вопрос. Представители BWF обращались к нам по вопросу нашей позиции в отношении решения Международного олимпийского комитета (МОК) по Олимпийскому комитету России (ОКР), которое они берут в качестве базового. Мы сообщали функционерам BWF, что НФБР не принимает и не объявляет политических решений, не заявляет о своей позиции и не даёт комментариев относительно политических решений других организаций, так как в своих действиях строго руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом НФБР, нормами международного права, соответствующими положениями и стандартами BWF, Европейской федерации бадминтона и антидопинговых организаций», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы НФБР.

«Отметим также, что в этом решении совета есть планы по изменению существующих правил работы BWF, его устава, что, на наш взгляд, рушит сложившуюся систему и открывает новое негативное направление, которое повлечёт в будущем непредсказуемые последствия. Мы, безусловно, будем доказывать несправедливость этого решения всеми законными способами», — добавили в пресс-службе федерации.