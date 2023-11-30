Министр спорта РФ поблагодарил СМИ за правильный рассказ о спортивной жизни страны

Министр спорта России Олег Матыцин на награждении Национальной спортивной премией Министерства спорта Российской Федерации поблагодарил СМИ за правильный рассказ о спортивной жизни страны.

«Очень горжусь нашей государственной системой спорта. Мы по праву великая спортивная страна. Я чувствую ответственность за будущее российского спорта. На наших плечах славные победы. Мы сейчас думаем, какое будет следующие столетие этой системы. У нас есть великие спортсмены, тренеры. Все это позволяет нам говорить, что достижения, которые были в прошлом, как минимум, будут на таком же уровне, а лучше приумножены. Хочу поблагодарить СМИ. Обеспечения правильного показа и правильного рассказа о том, что делается — важно. Спорт — это идеология, идеология успешного человека, успешного общества», — передает слова Матыцина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.