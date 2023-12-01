Юношеская сборная России по мини-футболу вышла в полуфинал Copa mundo do futsal

Национальная команда России по мини-футболу в возрасте до 17 лет вышла в полуфинал международного турнира Copa mundo do futsal, проходящего в Бразилии.

На стадии четвертьфинала команда обыграла колумбийский «Ювентас» со счётом 2:1. В составе российской сборной отличились Максим Ильченко и Никита Вилисов.

Напомним, ранее на групповой стадии турнира национальная команда России разгромила «Нью-Йорк Эквадор» со счётом 10:1 и «Ривер Плейт» со счётом 7:1 и досрочно вышла в плей-офф турнира. В заключительном туре сборная России уступила «Палмейрасу» со счётом 2:5.

Международный турнир Copa mundo do futsal проходит с 27 ноября по 2 декабря. Соревнования проходят в городе Маже, штат Рио-де-Жанейро.